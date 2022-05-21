Денисова розповіла, коли окупанти збираються "пустити у росхід" тисячі маріупольців

З Маріуполя окупанти масово вивозять у "фільтраційних таборах" чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

З Маріуполя окупанти масово вивозять у "фільтраційні табори" чоловіків . Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже 4 тисячі осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, жоден утримуваний у таборах не повернувся назад, чоловіки перебувають у жахливих умовах, сплять на підлозі, у задусі та антисанітарії, зазнають тортур та знущань.

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Також вона розкрила плани російських військових щодо подальших планів щодо маріупольців, яких вивезли.

"Окупанти заявляють, що вже у липні-серпні вони будуть "мобілізовані" до лав незаконних збройних формувань ОРДО. Для цього наших громадян примушують до написання заяв про набуття громадянства самопроголошеної псевдореспубліки чи Росії", – розповіла Денисова.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення . При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безименне Азовського району, де знаходиться фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.

20 травня Андрющенко повідомив, що за добу з міста до Безіменного доставили 416 людей, зокрема 46 дітей. Всього з фільтраційного табору до Росії депортували 512 осіб, українська влада зараз встановлює, куди громадян відправляють із залізничного вокзалу в російському Таганрозі.

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Також повідомлялося, що окупанти під приводом евакуації вивозять людей до Сибіру, на Кавказ та Далекий Схід. До викрадених людей у Росії ставляться як до робочої сили, не поважаючи їхнє право вибору.