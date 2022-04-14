Денісова: У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом

У тюрмі катують українців/Фото: "Вгору", Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У Херсоні російські загарбники створили в'язницю для катувань українців. У ній знущаються з людей, які не згодні з окупаційним режимом.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

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"Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області...Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти. Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом", — повідомила Денісова.

Що окупанти роблять з людьми?

Раніше схожа в'язниця "Ізоляція" була в окупованому Донецьку. Люди, які у ній були, пережили справжні жахіття. Деякі навіть не вижили, оскільки були закатовані до смерті.

Як розповіла одна із колишніх ув'язнених, перший тиждень її тримали в одиночній камері, де лежали закривавлені матраци.