Денісова: У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом

У тюрмі катують українців/Фото: "Вгору", Pixabay, колаж: "Сьогодні"
У Херсоні російські загарбники створили в'язницю для катувань українців. У ній знущаються з людей, які не згодні з окупаційним режимом.
Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.
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"Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області...Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти. Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом", — повідомила Денісова.
Що окупанти роблять з людьми?
Раніше схожа в'язниця "Ізоляція" була в окупованому Донецьку. Люди, які у ній були, пережили справжні жахіття. Деякі навіть не вижили, оскільки були закатовані до смерті.
Як розповіла одна із колишніх ув'язнених, перший тиждень її тримали в одиночній камері, де лежали закривавлені матраци.
За словами іншого ексв'язня, спочатку в камеру відчинялися двері і потрібно було стати на коліна, а потім на голову одягали пакет.
"Це було маніакально. Їм треба було щогодини когось бити. Це окрім тортур. Ось він просто побачив людину, і її потрібно обов'язково вдарити", – розповів колишній в'язень.
Крім того, іноді ув'язненим прикручували ноги до столу. Їм відтягували великі пальці, намотували дріт та подавали електричний струм.