Денісову можуть відправити у відставку, а двом окупантам суд оголосить вирок — ці та інші події 31 травня

Важливі події 31 травня/Фото: facebook.com/denisovaombudsman, "Суспільне. Полтава". Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 31 травня, Верховна Рада України розгляне питання щодо звільнення з посади уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової. Крім того, сьогодні полтавський суд оголосить вирок двом російським військовим за обстріл Харківської області.

Денісову хочуть звільнити з посади омбудсмена

У вівторок, 31 травня, парламент розгляне питання щодо звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Реклама

"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра (31 травня, — ред.) планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини. За моєю інформацією, Офіс президента не влаштовує моя активність як омбудсмена України, активна діяльність, направлена на збір та аналіз інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях", – заявила Денісова.

Омбудсмен назвала дії влади незаконними й такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмена України.

Полтавський суд оголосить вирок двом російським військовим за обстріл Харківської області

31 травня Котелевський районний суд Полтавської області оголосить вирок російським військовим Олександру Бобикіну й Олександру Іванову за порушення законів і звичаїв війни. За даними слідства, вони обстрілювали мирні райони Харкова.

Військових злочинців судитимуть за статтею "порушення законів і звичаїв війни". На засіданні 26 травня суд заслухав останнє слово Бобикіна. Іванов від такого права відмовився.

Реклама

Прокурори вимагають позбавлення волі у вигляді 12 років для обох росіян – це максимальне покарання за цією статтею. Обтяжлива обставина – вчинення злочинів групою осіб за попередньою змовою та небезпечним способом. Російські військові визнали провину та підтвердили обставини скоєння злочинів. Їхні адвокати просять зменшити термін покарання, бо вони "розкаялись" і "просто виконували наказ".

За даними слідства, Іванов близько 5-ї ранку 24 лютого з "града" обстрілював Харківщину з території Росії. Було пошкоджено електропідстанцію, комунальний заклад і житлові будинки. Іванов був навідником. Обох злочинців затримали на території України після того, як колону їхньої техніки після прибуття на нашу територію розбили ЗСУ. Окупанти ховалися на Харківщині і потім здалися українським захисникам.

У Болгарії українських біженців виселять з готелів

З 31 травня ті українці, які на безкоштовній основі проживали в готелях Болгарії, змушені будуть покинути номери. Причина — в термінах закінчення гуманітарної програми.

Реклама

Ті українці, які не знайшли роботу в країні й не можуть оплатити своє проживання, розселять в муніципальні або державні гуртожитки. Для таких цілей їм буде забезпечено 15 тисяч ліжок. Однак багатьом біженцям доведеться шукати житло самостійно.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні в Болгарію прибуло 201 904 громадяни нашої країни.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 31 травня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 31 травня:

16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.