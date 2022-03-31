"Для світу зараз є велика небезпека" – Карл Більдт про війну в Україні

Карл Більдт стверджує, що для Європи та Заходу буде складний період / Колаж "Сьогодні"

Україна має вимагати повного виведення російських військ з української території. Тільки після цього буде можливість встановлення якихось умов, проте згодом вони послаблятимуться або зникнуть зовсім.

Про це заявив експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт в інтерв'ю Ганні Степанець на Youtube-каналі "Україна 24".

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Він стверджує, що всі західні санкції проти Росії дуже потужні, і вони працюватимуть і надалі.

"Я думаю, що потрібно вимагати повного виведення російських військ з української території. Тоді буде можливість встановлення якихось умов, які згодом послаблятимуться або зникнуть зовсім", – каже експрем'єр-міністр Швеції.

Також Карл Більдт стверджує, що зараз Україна має трагічні та героїчні дні, але для решти світу зараз є велика турбота і велика небезпека, яка вже прийшла.

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"Навіть, якщо настане мир в Україні просто завтра, поки Путін у Кремлі, поки цей режим стоїть, він послаблюватиметься, але послаблюючись, він ставатиме більш непередбачуваним і небезпечним. Як вони вибудовуватимуть свої відносини з Китаєм – це велике питання на майбутнє. Я думаю, що це буде тривалий період і дуже складний за характером для Європи, для Заходу, нам потрібно бути готовими, звичайно, Україна — це поки що епіцентр цих подій, але суть кризи – Кремль", – додав експрем'єр-міністр Швеції.

Розв'язана Кремлем війна загрожує не лише Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив перед палатою представників Нідерландів. Він заявив, що Росія загрожує всій Європі.

За його словами, світ, за який боролося так багато людей, покоління європейців, було зруйновано одним рішенням за одну мить.

Він додав, що "тінь руїн Роттердама вже нависла над усією Європою та багатьма європейськими містами".

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"Україна – це лише початок, якщо не зупинити Росію, якщо не зупинити її негайно. 36 днів наш народ один проти армії, яку називали найсильнішою у світі. Росія готувалася до цього походу десятки років" , – каже президент України.

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