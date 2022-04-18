Донецька область потрапила під обстріли – за добу загинуло двоє осіб, четверо поранених

Через обстріли окупантів на Донбасі гинуть люди. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 17 квітня, в Донецькій області через обстріли окупантів загинуло двоє осіб. Ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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17 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло 2 особи (у Мар’їнці та Новопіллі), ще 4 отримали поранення.

Крім того, у Бахмуті та Краматорську було надано медичну допомогу двом цивільним, пораненим на території Луганщини.

Кириленко додав, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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Авдіївка потрапила під обстріл окупантів – є поранені, серед них дитина

У ніч на 15 квітня російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині. Внаслідок цього є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще дві особи на Донеччині отримали поранення внаслідок російських обстрілів – в Авдіївці. Один із поранених – дитина", – сказав Кириленко.

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