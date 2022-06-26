Джонсон кине "український" виклик Франції та Німеччині на самітах G7 та НАТО

Джонсон нагадає Макрону та Шольцу про неприпустимість поступок Кремлю / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову підтримку України, а також застерегти їх від будь-яких спроб підштовхувати президента Володимира Зеленського до "поганого" миру з Росією за рахунок територіальних поступок.

Зустрічі в Німеччині та Іспанії дають Джонсону шанс поговорити про сильну британську підтримку Києва, пише Idependent.

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У Баварських Альпах британський прем'єр має намір застерегти колег-лідерів G7 від "втоми" щодо боротьби України проти режиму Володимира Путіна в Росії.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб, можливо, примусити українців до поганого миру", – сказав Джонсон.

Бритнський прем'єр-міністр додав:

"Звертаюся до колег по G7 і, зокрема, по НАТО – зараз не час погоджуватися і закликати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню".

Офіційний представник Джонсона повідомив, що прем'єр кине виклик колегам-лідерам G7, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

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"Це те, про що прем'єр-міністр говоритиме на самітах G7 та НАТО, оскільки він закликає колег-лідерів збільшити свою економічну, військову та політичну підтримку України", – додав він.

Крім того, уряд Великої Британії готовий надати Україні ще 429 млн фунтів стерлінгів (526 млн доларів. – Ред.) у вигляді кредиту.

Чого чекати від самітів G7 та НАТО

Лідери країн "Великої сімки" та НАТО зберуться наприкінці червня, щоб виробити нові способи посилення тиску на РФ через війну в Україні, підкреслюючи водночас своє занепокоєння щодо позиції Китаю.

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що існують як з боку Росії, так і Китаю.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах у онлайн-форматі.

Раніше ми повідомляли, що у США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7 – усі стосуються України.

Також міністр Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України.