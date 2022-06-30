Джонсон розповів, що Зеленський має план перемоги над Росією

Борис Джонсон вірить у Зеленського та у ЗСУ / Колаж "Сьогодні"

На саміті НАТО у Мадриді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нарешті розкрив таємницю, чому він так часто їздив до Києва. Він запевнив, що Україна має план, як перемогти Росію і відкинути її на позиції до 24 лютого.

Про це повідомив телеграм-канал "Україна 24".

Реклама

Який план

"Причина, через яку я приїхав в Україну незадовго до всіх цих самітів, полягала в тому, що я дійсно хотів отримати реальне уявлення про те, якою є позиція президента Зеленського та його адміністрації, і як вони оцінюють те, що відбувається. І це справді зрозуміло. Вони бачать спосіб, як змінити динаміку до кінця року, у найближчі кілька місяців. І я гадаю, що це важливо. І я думаю, що це означає, що ми повинні допомагати їм скільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір. Вони можуть продемонструвати свою дивовижну здатність давати відсіч. Ось чому я думаю, що найцікавішою нещодавньою подією є надання РСЗВ – реактивні системи залпового вогню, які ще мають бути відправлені в Україну. І мені сказали, що українські війська виявилися дуже гнучкими у використанні. І тепер ми повинні переконатися, що це саме так і що українські війська, хоч би якими героїчними були, щоб вони отримали максимальну користь від того, що ми можемо їм надати" , – зазначив Джонсон.

Як чудовий приклад використання ЗСУ західної зброї британський політик назвав вигнання російських окупантів з острова Зміїний. І запевнив, що на Банковій є план перемоги.

"Але ми думаємо, що їм під силу дати відсіч росіянам і повернути їх на позиції до 23 лютого. І це, безумовно, те, що говорив Володя, вони хочуть зробити. І він розробив план для цього", – розповів усьому світу Джонсон.

Реклама

Обстановка