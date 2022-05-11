Експерти назвали фінал війни, який не влаштує Україну

Аналітик дав прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Затяжна війна невигідна Україні, і Росії теж. Але ситуація може бути патовою. Про це розповів сайт "Сьогодні" у своєму аналітичному матеріалі: "Путін у бункері хоче пересидіти ядерну зиму? Залишилося всього два сценарії завершення війни".

Коли та як закінчиться війна? – Точної відповіді немає, але події розвиваються так, що варіантів розв'язки залишається все менше. У першому варіанті війна розтягнеться на невизначений термін і закінчиться угодою, яка не влаштовує обидві сторони. У другому росіяни скоро зупинять агресію і почнуть виводити війська з окупованих територій.

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Варіант із затяжною війною здається найочевиднішим. Це "варіант Арестовича". Він неодноразово припускав, що війна розтягнеться на тривалий термін. Також позаштатний радник Офісу президента аналізував ситуацію і говорив, що ця ситуація закінчиться хитким миром або перемир'ям, що не влаштовує обидві сторони. І тому потім відновиться.