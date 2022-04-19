Екстрена зустріч Байдена з лідерами країн ЄС через Україну, аукціони з продажу військових облігацій та інші важливі події 19 квітня

Важливі події 19 квітня/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 19 квітня скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Це пов'язано із загостренням війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація. Крім того, сьогодні Міністерство фінансів України запропонує весь спектр військових облігацій.

Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні

Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери обговорять загострення війни в Україні.

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За інформацією французького телеканалу BFMTV, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Крім того, будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.