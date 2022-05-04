Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії: ембарго на нафту, покарання за Бучу та відключення від SWIFT

Усі три місяці війни в Україні в ЄС проходили протести з вимогою відмовитися від російської нафти / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз визначився з шостим пакетом санкцій проти Росії. Наразі складно прорахувати, наскільки він дасть швидкий ефект.

Сайт "Сьогодні" розбирався з новими заходами, покликаними насамперед послабити можливості Росії із підтримки свого військового комплексу.

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Санкції ЄС

Як повідомляє німецьке агентство DW, першим елементом пакету стануть персональні санкції проти російських офіцерів та інших осіб, які "вчинили військові злочини в Бучі та відповідають за нелюдську облогу Маріуполя".

"Це дасть ще один важливий сигнал усім зловмисникам Кремля: ми знаємо, хто ви, ми притягнемо вас до відповідальності, вам цього не уникнути", – так прокоментувала цей пункт голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, представляючи шостий санкційний пакет.

Наступним пунктом є відключення від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT найбільшого банку Росії "Сбербанку" та ще двох кредитних установ (імовірно це Московський кредитний банк та Россільгоспбанк).

"Так ми вдаримо по банках, системно важливих для російської фінансової системи, і по здатністі Путіна завдавати руйнувань", – сказала політик.

Третій пункт – ще трьом російським держтелеканалам заборонять мовлення у Євросоюзі. Це стосується всіх форм поширення інформації: через кабельне або супутникове ТБ, в інтернеті або за допомогою додатків для смартфонів.

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"Вони агресивно поширюють путінську брехню та пропаганду" – так прокоментувала цей пункт Урсула фон дер Ляйєн.

Четвертий пункт – заборона надавати в ЄС російським компаніям консалтингові чи бухгалтерські послуги.

П'ята складова шостого пакета – ембарго на нафту з РФ.

"Це буде повна заборона всього імпорту російської нафти, танкерної та трубопровідної, сирої та переробленої", – розповіла фон дер Ляйєн.

Оскільки деякі держави ЄС дуже залежать від нафти з РФ, і щоб зменшити вплив на світові ринки, це ембарго пропонується вводити поступово. На сиру нафту – протягом шести місяців, а на нафтопродукти – до кінця цього року.

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Щоправда, у всьому цьому поки що є одне "АЛЕ": поки що це лише пропозиція, яка потребує остаточного групового схвалення з боку всіх урядів країн ЄС. Угорщина раніше заявляла, що накладе вето на заборону, а Словаччина вимагатиме виключення з цього пакету санкцій. Поки що відомо, що Німеччина, яка раніше була категорично проти ембарго на нафту, згодна відмовитися від російського "чорного золота" до кінця року.

За даними джерел агенцій Bloomberg та Reuters, у Євросоюзі хочуть, щоб шостий пакет санкцій набрала чинності через місяць – на початку червня.

Довідка

Росія є головним постачальником викопних енергоносіїв до Євросоюзу. Частка РФ з імпорту нафти ЄС становить близько 25% від усього імпорту. А ось для Росії ринок Євросоюзу є ключовим – туди йде більш як половина її нафтового експорту. Понад 90% таких постачань здійснювалося морським шляхом.

Коментар із Москви

У Кремлі традиційно заявляють, що запровадження заборони на імпорт російської нафти з боку Євросоюзу "вдарить по всіх".

"Таке ембарго вплине дуже серйозно на світовий нафтовий ринок. Дуже серйозно, на гірше, вплине на енергобаланси на європейському континенті. Є ринок у Південно-Східній Азії, на сході. Безумовно, заявки на нафту, що випадають, компенсуватимуться заявками з того напрямку, східного напрямку", – зауважив прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Місцеві експерти також не вірять у швидкий ефект від нових санкцій, як і від старих.

"У європейських чиновників – повна впевненість у санкціях та їх ефективності, у європейських експертів – скоріше ні. Офіційні особи вважають, що санкцій треба більше, вони позбавлять Путіна економічної основи для подальшого наступу, економіка Росії ось-ось звалиться, вона слабка. Санкції розумні, вибіркові, націлені на болючі точки російської економіки та російського суспільства і одночасно мінімізують економічну шкоду всьому світу (щоправда, деякої шкоди все ж таки не уникнути). При цьому багато європейських експертів, визнають, що жодної стратегії немає, дії безладні" , – вважає кандидат економічних наук із РФ Ігор Макаров.

Думка західних експертів

Агентство Bloomberg у своїй аналітичній статті зазначило, що на сьогодні неможливо сказати, як спрацює ембарго в рамках самої Росії та загалом у всьому світі. Багато країн вже поступово відмовляються від російських нафтопродуктів. Наприклад, морські потоки російської нафти до Фінляндії, Литви, Польщі та Швеції за рішенням кожної з цих країн окремо вже скоротилися до нуля з приблизно 500 000 барелів на день до вторгнення в Україну. Навіть Німеччина вже скоротила свою залежність від російської нафти приблизно до 12% із 35%.

Однак при цьому постачання російської нафтосировини до країн Середземномор'я зросло, частково внаслідок збільшення поставок на нафтопереробні заводи, що належать Росії в регіоні. Збільшила Москва і постачання нафти до Індії, звідки до ЄС йде дизельне паливо. І тут видання ставить питання, як вважати це дизпаливо – російським чи індійським.

Директор брюссельського аналітичного центру Bruegel Гунтрам Вольфф вважає, що цього ембарго недостатньо, щоб швидко вплинути на економіку Росії. "Якщо мета – зупинити війну, позбавивши Росію дуже важливих доходів, то єдина відповідь – це зупинити газ та нафту одночасно", – вважає експерт.

Санкції з Лондона

4 травня Великобританія оголосила про нові санкції проти Росії, які торкнулися 10% російського імпорту до певних секторів економіки королівства. Тут запроваджено заборону на:

користування російськими компаніями послугами британських фірм у сферах піару, бухгалтерії та консультаційного менеджменту;

запроваджено санкції проти ПАТ "Камаз", голови банку "Відкриття" Михайла Задорнова, голови правління Радкомбанку Дмитра Гусєва;

запроваджено санкції проти Всеросійської держтелерадіокомпанії, а також військових кореспондентів Євгена Піддубного, Олександра Коца та Дмитра Стешина, телеведучого Михайла Леонтьєва;

соцмережі, інтернет-сервіси та магазини додатків мають заблокувати контент раніше заборонених у Британії російських телеканалів RT та Sputnik;

введено санкції проти помічника президента РФ Максима Орешкіна.

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