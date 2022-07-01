"Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією і МАГАТЕ

Раніше МАГАТЕ втратило дистанційний зв'язок зі своєю системою спостереження на АЕС. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 липня 2022, НАЕК "Енергоатом" відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Про це повідомив "Енергоатом" на своїй сторінці в Facebook.

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Деталі

Як зазначається, дистанційний зв’язок зі своєю системою спостереження за гарантіями, встановленою на Запорізькій атомній електростанції для моніторингу ядерного матеріалу, МАГАТЕ втратило.

Відбулося це через від'єднання російськими загарбниками в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв’язку, зокрема і "Водафона", з яким в Агентства діє контракт на передачу даних.

"Попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів і досі не працюють, Енергоатом відновив зв'язок між ЗАЕС і МАГАТЕ. Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", – йдеться в повідомленні.

Допит співробітників ЗАЕС

Газета The New York Times писала, що російські військові, які контролюють Запорізьку атомну електростанцію в Україні, затримують робітників і піддають їх жорстоким допитам у пошуках можливих диверсантів. Станція з 11 000 працівників є стратегічно важливим об'єктом та ускладнює український контрнаступ щодо повернення території.

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Раніше президент "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що російські окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. Зокрема, там розміщені військові та важка техніка – вантажівки, танки та БМП.