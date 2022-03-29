Ердоган звернувся до делегацій України та РФ: три основні заяви

Ердоган звернувся до делегацій перед переговорами / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед початком переговорів у Стамбулі до учасників делегацій України та Росії звернувся президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він закликав відновити мир.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Ердоган висловив сподівання на результативні перемовини та наголосив, що продовження війни нікому не принесе користі.

Що сказав президент Туреччини

Про зусилля в досягненні миру

"Як ваш сусід, ми дуже засмучені такою ситуацією. Ми докладали зусиль, щоб припинити її. Ми намагалися відновити мир, відновити міжнародне право. На всіх міжнародних платформах намагалися захищати права обох країн, забезпечити справедливий підхід до питання. Наша країна теж втратила багато військових, і ми намагалися, щоб це не повторилося на північ від нас".

Про закінчення війни

Реклама

"Туреччина відчуває відповідальність за мир в нашому регіоні, віримо, що мир буде відновлено. Продовження конфлікту нікому не принесе користі, кожен загиблий, зруйнована будівля відриває частину від нашого майбутнього".

Про очікування від переговорів

"Відновлення миру буде корисним для обох сторін і для всіх. Ми чекаємо від вас щасливої звістки".

Чи братиме Ердоган участь у переговорах

Президент Туреччини після звернення до делегацій України та Росії повідомив, що відправиться в Узбекистан. Безпосередньої участі у переговорах 29 березня він не братиме.

Очікування України від переговорів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі вимоги:

Реклама

Програма-мінімум – вирішення гуманітарних питань, програма-максимум – припинення вогню та досягнення стабільної домовленості про це.

Наразі щодо жодного пункту сторони не домовилися.

Українська сторона не відмовлятиметься від суверенітету, територій та людей.

Якщо Росія знову говоритиме мовою ультиматумів та пропагандистських штампів, переговори закінчаться нічим.

Раніше ми писали: