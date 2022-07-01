Єрмак: Росія показала свою повну неспроможність домовлятися

Андрій Єрмак заявив, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія крок за кроком йшла шляхом історичної реконструкції та створювала в сучасності збірний образ імперського минулого. Результат ми бачимо сьогодні в Україні.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму виступі на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

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"Будапешта-2 не буде"

За його словами, Росія показала свою повну неспроможність домовлятися:

"Угоди мають порушуватися – один із засадничих принципів російської real politik. Другий принцип – право на ці порушення належить виключно Росії. Це означає, що жодна домовленість не буде остаточною, і Кремль вимагатиме ще і ще. Шантажуватиме сусідів, партнерів, світ усе новими й новими кризами".

Тому, на думку Андрія Єрмака, необхідно зупинити Росію, відновити в повному обсязі територіальну цілісність і суверенітет України та позбавити РФ можливості продовження гри в "історичну реконструкцію" в майбутньому.

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами", – заявив він.

Водночас Андрій Єрмак повідомив, що Україна свідома того, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу нашої держави.

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"Тому вважаємо за необхідне забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Цей блок гарантій включатиме, зокрема, подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод".

Крім цього, він зазначив, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектора:

"Ми розраховуємо на поглиблення співпраці в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну й аналізу розвідувальної інформації. Зокрема, для своєчасного виявлення ознак підготовки збройної агресії проти України".

Наступним блоком, за словами керівника Офісу президента, є дії щодо стримування нової агресії:

"Оперативне постачання Україні всього необхідного для забезпечення всеохопної реалізації права на самозахист, включно з озброєнням, обладнанням, фінансовою та іншою допомогою, є наріжним каменем цього блоку. Треба побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України".

Необхідними елементами цього блоку також є постійний механізм оцінки загроз і викликів безпеці та взаємного інформування про них, а також механізми термінових дво- або багатосторонніх консультацій.

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Також Андрій Єрмак наголосив і на санкційній політиці, яка повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії.

"Нині впроваджені пакети санкцій та обмежувальних заходів мають діяти не лише до повного виведення російських військ з України. Їхня дія має тривати, допоки Росія не виконає дві умови. По-перше, вона має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії проти України. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – в разі виникнення загрози агресії. Водночас необхідні гарантії термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться", – заявив він.

При цьому, коли практика підтвердить дієвість гарантій для України, вони можуть бути поширені на інші країни.

"Ідея Президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб безпекові гарантії для України в майбутньому стали основою нової світової системи безпеки. Формат U24 (United 24) – це своєрідна служба порятунку для країн. Клуб відповідальних держав, які протягом 24 годин надають конкретну допомогу – військово-технічну, економічну, політичну, гуманітарну. Які оперативно й без зволікань впроваджують санкції та залучають інші обмежувальні механізми проти агресора. Такий формат буде дуже помічним на тлі паралічу ООН і може стати підґрунтям для її реформування", – сказав Андрій Єрмак.

Раніше керівник Офісу Президента розповів про результати саміту G7 – під час саміту "Великої сімки" країни висловили свою прихильність Україні.