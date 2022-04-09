Ще один обмін із росіянами: в Україну повернули 26 людей

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що відбувся обмін полоненими із росіянами. Колаж "Сьогодні"
У суботу, 9 квітня, Україна та Росія провели третій обмін полоненими з початку повномасштабної війни РФ.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.
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"Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи дев'ять жінок. Усього 26 наших людей", – розповіла Верещук.
Понівечили і відрізали волосся. Денисова розповіла про зґвалтування українок окупантами
В Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів . Згвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
У Харківській області російський окупант більше тижня ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала немобільну матір. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронців вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.
Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову нелюд просто застрелив стару маму на очах у дочки. Жінці вдалося врятуватися, і зараз вона проходить реабілітацію.
Крім того, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом із п'ятирічною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалась у школі.
Тримаючи зброю біля її голови, окупант неодноразово чинив сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.
Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли окупанти пішли, жінці разом із сім'єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.
"Ці жахливі історії вкотре підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини. Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином та порушенням основних принципів міжнародного гуманітарного права. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час РФ Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в Україні", – додала Денисова.