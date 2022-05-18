Ще одна країна не стала терпіти Киву та ввела санкції

Глава МЗС Австралії Маріс Пейн повідомила про санкції проти Іллі Киви. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Австралії запровадив нові санкції щодо російських пропагандистів, які прагнуть узаконити незаконне вторгнення Росії до України. Також санкції ввели щодо політичних діячів, силовиків та організацій, які підтримали вторгнення. Серед цих людей – колишній нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави МЗС Австралії Маріс Пейн.

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Так, до списку санкцій внесли 11 фізичних осіб та 12 організацій, зокрема "фабрик тролів".

Хто потрапив під санкції

Серед трьох організацій та чотирьох фізичних осіб, які зазнали санкцій, є приватна військова компанія "Вагнер", яку де-факто називають приватною армією президента Росії Володимира Путіна.

Серед людей, які потрапили під санкції за підтримку вторгнення, виявилися:

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Олександр Чупріян , виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації;

, виконуючий обов'язки міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації; Сергій Корольов , перший заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії;

, перший заступник директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії; Микола Богдановський , перший заступник начальника генерального штабу збройних сил Росії;

, перший заступник начальника генерального штабу збройних сил Росії; Ілля Кива, проросійський колишній депутат українського парламенту

Як відомо, це не перший подібний випадок. Раніше санкції проти Киви запровадила Велика Британія за підтримку вторгнення Росії до України.

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