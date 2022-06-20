Якщо не отримаємо зброї, то воюватимемо лопатами – Кулеба

Дмитро Кулеба розповів, чим може воювати Україна. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навіть у разі припинення поставок західних озброєнь Україна продовжить воювати проти Росії. За його словами, це війна за існування.

Про це Кулеба повідомив у коментарі Tagesschau.

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За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна — війна за наше існування", – зазначив міністр.

Він додав, що чим раніше озброєння відправлять Україні, то більшою буде допомога.

Резніков перерахував зброю, яку отримає Україна за підсумками "Рамштайну-3"

Україна отримає додаткове озброєння від західних партнерів для боротьби з російським агресором за підсумками зустрічі щодо української оборони у форматі "Рамштайн-3". Це буде артилерія, реактивні системи залпового вогню, гармати й вертольоти. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

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"Україні нададуть більше озброєння", – повідомив він.

Зокрема, від США Збройні сили України отримають 155-мм гармати, ракетні артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS і протикорабельні ракети Harpoons.

Також Словаччина передасть вертольоти, Канада, Польща й Нідерланди – артилерію, а Німеччина – реактивні системи залпового вогню.

"Україна продовжить боротьбу за свободу та незалежність. Наші партнери й надалі підтримуватимуть Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе", – наголосив Резніков.