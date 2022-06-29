"Якщо українське зерно не буде звільнено – світові загрожує голод" – у МЗС відреагували на заяву Росії

Спікер українського МЗС прокоментував заяви в Росії на тему зерна. / Фото: Колаж: Сьогодні

В українському МЗС відповіли на заяви спікера російського МЗС Марії Захарової про те, що Росія нібито не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Також у країні-агресорі заявили, що, мовляв, навіть готові експортувати власне зерно, якщо Захід припинить блокувати постачання продовольства.

Заяви Захарової

"Росія готова експортувати десятки мільйонів тонн власного зерна, якщо Захід перестане блокувати постачання продовольства", – заявила Марія Захарова.

За її словами, саме "Вашингтон, Брюссель та Лондон роблять усе, щоб штучно нагнітати ситуацію" з вивезенням зерна.

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Відповідь України

В українському МЗС наголосили, що в країні-агресорі ніколи не закінчуються виправдання, зокрема щодо теми зерна.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено – світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", – прокоментував ситуацію речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що, за даними Офісу президента України, "рекордний урожай" зерна в Росії – це вкрадене в українських фермерів зерно. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Також речник МЗС розповів про хід переговорів щодо вивезення українського зерна.