Є контакт: У МАГАТЕ відзвітували про відновлення прямого зв'язку з ЧАЕС

Рафаель Гроссі розповів, що відновлено зв'язок з ЧАЕС. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 19 квітня, відновлено прямий зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та Чорнобильською АЕС.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.

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Російські окупанти окупували Чорнобиль та пробули там п'ять тижнів. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС.

Місія експертів МАГАТЕ планує відвідати станцію наприкінці квітня, щоб провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій агенції.

Керівництво МАГАТЕ може відвідати ЧАЕС у річницю аварії на атомній станції

Міністерство енергетики України обговорює з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) можливість візиту керівництва на Чорнобильську АЕС 26 квітня 2022 року. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю під час телемарафону.

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"Вони (керівництво МАГАТЕ – авт.) не були на Чорнобильській АЕС. Зараз обговорюється можливість їхнього візиту. Може йтися про 26 квітня. Це річниця трагедії на ЧАЕС", – зазначив він.

Візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Чорнобильську атомну станцію може відбутися у 36-ті роковини аварії на ній.

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