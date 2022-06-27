Є відплив! Глава ОВА пояснив, чому люди зараз виїжджають з Рівненської області

Віталій Коваль розповів про людей, які виїжджають з Рівненської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що населення регіону вже тепер виїжджає за межі області. За його словами, є невеликий відтік. Він розпочався ще до останньої хвилі новин про можливий напад з Білорусі.

Про це Коваль повідомив в ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

Реклама

"Відплив є невеликий, але він почався ще до останньої хвилі істерії про напад із Білорусі. Це, нагадаю, вже не перший такий інформшквал, ми вже проживали подібні моменти", – заявив він.

За словами Коваля, відплив незначний – буквально 1000 осіб на тиждень. Це нормальна динаміка.

"І добре, що ці люди мають змогу повернутися до своїх домівок. Природний процес відбувається", – додав голова ОВА.

Глава Рівненської ОВА розповів, як в області готуються до вторгнення РФ

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль не виключає можливу загрозу вторгення РФ в область. За його словами, у регіоні продовжують щодня посилювати обороноздатність. Також триває підготовка у Волинській та Житомирській областях.

"Я озвучу позицію Рівненської області: ми готові, ми спокійні. І водночас продовжуємо щоденно посилювати обороноздатність", – сказав голова ОВА.

Коваль наголосив, що область координує дії з сусідніми областями – Волинською та Житомирською, там теж триває підготовка. Зокрема, нарощуються сили ППО.

Реклама

За словами глави ОВА, у регіоні посилюють систему цивільної оборони та її важливі елементи – об'єкти укриття.

"Нині насамперед укриття у лікарнях, щоб ми могли безперервно надавати допомогу там. Також додатково готуємо школи та інші навчальні заклади. Плюс до цього нарощуємо сили протиповітряної оборони на території області", – зазначив Коваль.

Також раніше ми писали, що голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що російським окупантам буде складно воювати у разі їхнього вторгнення в регіон. За його словами, територія області – це ліси та болота. І пройти важкою технікою можна лише по визначених автомобільних дорогах.