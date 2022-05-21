"Є всі шанси". Геращенко розповів, який удар змусить РФ втекти з України

Антон Геращенко розповів, скільки ще триватиме війна в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що війна в Україні триватиме доти, доки ми не зробимо для росіян наш "Сталінград" або "Курську дугу". За його словами, наша країна має всі шанси на перемогу. Українська армія може витіснити російських окупантів з нашої землі.

Про це Антон Геращенко повідомив в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"В України є всі шанси витиснути силою зброї російських окупантів з окупованих територій України. І зараз наступ в Харкові показав, що ми це можемо зробити", – наголосив він.

Геращенко вважає, що нам потрібно ще швидше отримувати озброєння, краще готувати нові підрозділи, бо втрати є не лише з боку окупантів, а й з нашого.

"Але мотивація захищати нашу землю – величезна, а ось у росіян мотивації воювати на території України практично немає. Вони хочуть лише пограбувати українців, це просто армія мародерів, боягузів та покидьків", – додав радник голови МВС.

Геращенко видав кілька таємниць з роботи українського "Моссаду"

В Україні вже працює служба, схожа на ізраїльський "Моссад". Саме тому в Росії руйнуються мости, якими підвозять спорядження для російського угруповання військ на Донбасі. Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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За словами Геращенка, про створення "Моссаду" в Україні не оголошується.

"Такий підрозділ вже є, він уже працює. І ви бачите результати цієї роботи. Ми не заявляємо про це публічно, але ми бачимо, як почастішали (у Росії. – Ред.) вибухи газу, поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости у Бєлгородській області, у Курській області, через які підвозять танки, пальне, іде постачання для російського угруповання військ на Донбасі. Тому такі підрозділи є, вони й були. Вони працюють, просто тепер вони почали діяти на повну потужність", – пояснив радник глави МВС.

Він зазначив, що людей, які хочуть знищувати російських бандитів, дуже багато.

"Це ті, хто втратив своїх бойових товаришів, членів своїх сімей", – пояснив Геращенко.

Як відомо, MOSSAD – це ізраїльська служба зовнішньої розвідки та таємних операцій, на її рахунку сотні різноманітних операцій на користь безпеки Ізраїлю.

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