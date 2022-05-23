То була спецоперація! Держприкордонслужба пояснила, звідки плутанина з автором фрази про російський корабель

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Стали відомі нові несподівані подробиці про легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди на....й". Як відомо, вважалося, що автор цієї фрази – військовослужбовець ЗСУ Роман Грибов. Але 23 травня виявилося, що належить вона зовсім іншій людині . Ми дізналися у Держпрогранслужбі, звідки плутанина.
Автора приховували навмисно
Як підтвердив "Сьогодні" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, справжній автор фрази — прикордонник, який донедавна був у полоні та вже звільнений.
"Все це, після того, як інформація з'явилася в ЗМІ, була операцією прикриття. Ані Держприкордонслужба, ані ЗСУ ніколи офіційно не спростовували і не підтверджували авторство фрази", – сказав він.
За словами Демченка, хто знає специфіку острова, розуміє, що канал радіозв'язку був лише у прикордонників. І лише вони могли це зробити.
Справжнього автора фрази приховували навмисно. Якби росіяни дізналися, що в них у полоні автор фрази, що стала мемом, над його життям одразу нависла б загроза.
"У мене є інформація, що саме прикордонників ретельно допитували щодо цієї фрази. Сам файл також був записаний прикордонниками в іншому прикордонному підрозділі на материковій частині України. Там наші військовослужбовці записували всі загрози та фрази, які лунають в ефірі. Робили це для фіксації агресії росіян. Ім'я прикордонника, автора фрази, ми зможемо назвати, коли це буде дозволено з погляду безпеки", – сказав Демченко.
Він уточнив, що аудіофайл був поширений також Держприкордонслужбою.
Історія з кораблем
- Першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.
- До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди на...!" Ця фраза широко розійшлася мережею і стала одним із символів опору вторгненню.
- Авторство легендарної фрази, яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, приписувалося захиснику Зміїного острова Роману Грибову.
- 12 квітня Укрпошта випустила у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!". Ескіз для поштової марки було обрано за результатами голосування користувачів соціальних мереж.
- 13 квітня ЗСУ підбили крейсер "Москва", який атакував Зміїний, ракетами "Нептун" Пізніше стало відомо, що флагман Чорноморського флоту затонув.