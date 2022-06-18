"Це не цирк, а життя людей": Данілов жорстко висловився про втрати ЗСУ

Олексій Данілов закликав політиків утриматися від гучних необґрунтованих заяв про втрати української армії / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав українських офіційних осіб "не жонглювати" цифрами втрат ЗСУ на фронті.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть. – Ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – наголосив секретар РНБО в інтерв'ю Ліга.net.

На запитання, чи можна пояснити такі заяви спробою тиску на західних партнерів, Данілов відповів:

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"Я не знаю, що це. Але треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей... Якщо ви партнери – ви сідаєте і розмовляєте".

Арахамія заявив про великі втрати серед захисників України

Глава української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія 15 червня заявив, що на Донбасі щодня гине або отримує поранення до 1000 українських військових.

За словами Арахамії, за останні два тижні число втрат значно зросло.

Він додав, що в українській армії зараз служать мільйон людей. Крім того, Україна має можливість призвати ще два мільйони. Тому, за словами Арахамії, ми маємо достатньо сил, щоб продовжувати боротьбу на Донбасі.

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Україна не повідомляє загальну кількість втрат

За час повномасштабної війни було лише три повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А 16 квітня Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

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1 червня Зеленський повідомив, що щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.

9 червня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що щодня гинуть до сотні українських військових. Крім того, щодня одержують поранення до 500 військових.

Раніше радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни, а зараз чекати появи таких даних не варто.