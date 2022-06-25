"Це вкрадене в українських фермерів зерно": Подоляк про "рекордний урожай" РФ

Подоляк: «рекордний урожай» Росії – це вкрадене в українських фермерів зерно. Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія вихваляється "рекордним урожаєм зерна", тоді як в Африці та Азії — продовольча криза, а в окремих регіонах почався голод.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

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"Для нас голод – це шанс", – відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати: "рекордний урожай" – це вкрадене в українських селян зерно. Справжній портрет РФ – вбивці, злодії, кати", – наголосив він.

Росія вивозить з України крадені зерно та метал – Bloomberg

Український металургійний завод, який належить Рінату Ахметову, звинуватив Росію в тому, що вона вивозить метал з Маріуполя для перепродажу на батьківщині, і попросив президента Володимира Зеленського накласти санкції на "піратів". Також мародери вивезли з України зерна на суму понад 600 млн доларів.

"Судно з металом з Металургійного заводу імені Ілліча наприкінці травня вирушило до російського порту Ростов-на-Дону. У портовому місті Маріуполі, окупованому російськими військовими, залишилося близько 145 000 тонн металопродукції. Компанія, найбільший виробник сталі в Україні, не повідомила, скільки її продукції було на цьому човні", – зазначає видання.

Раніше ми розповідали, як планують експортувати українське зерно під час війни. Також ми писали, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України.