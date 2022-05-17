Евакуація "Азова". Із заводу вийшла нова колона з бійцями України

У Маріуполі відбувається евакуація українських захисників. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Зараз щонайменше 7 автобусів з українськими військовими покидають завод "Азовсталь". Їх супроводжують російські окупанти. За попередніми даними, деякі з наших захисників цілі та неушкоджені.

Про це повідомляє Reuters.

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"Щонайменше сім автобусів з українськими бойовиками виїхали у вівторок із металургійного заводу "Азовсталь" у супроводі проросійських Збройних сил", – пише видання.

Свідок Reuters зазначив, що деяких українських військових, яких евакуюють, не було поранено.

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Українські військові покидають "Азовсталь". Фото: Reuters

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

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У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що захисники "Азовсталі" виконали наказ командування стримати велике угруповання окупантів і зараз отримали новий – зберегти свої життя.

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