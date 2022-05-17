Евакуація "Азова". Із заводу вийшла нова колона з бійцями України

У Маріуполі відбувається евакуація українських захисників. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Зараз щонайменше 7 автобусів з українськими військовими покидають завод "Азовсталь". Їх супроводжують російські окупанти. За попередніми даними, деякі з наших захисників цілі та неушкоджені.
Про це повідомляє Reuters.
"Щонайменше сім автобусів з українськими бойовиками виїхали у вівторок із металургійного заводу "Азовсталь" у супроводі проросійських Збройних сил", – пише видання.
Свідок Reuters зазначив, що деяких українських військових, яких евакуюють, не було поранено.
Українські військові покидають "Азовсталь". Фото: Reuters
Евакуація з "Азовсталі"
Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.
У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.
Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що захисники "Азовсталі" виконали наказ командування стримати велике угруповання окупантів і зараз отримали новий – зберегти свої життя.