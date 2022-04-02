Евакуація людей, початок Рамадану, новий потяг з Харкова до Трускавця та інші важливі події 2 квітня

Важливі події 2 квітня/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 2 квітня, "Укрзалізниця" продовжить евакуйовувати людей з гарячих точок. Крім того, цього дня українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан.

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей — графік потягів на 2 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 2 квітня.

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Графік потягів:

Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів. Інші: Реклама 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Мусульмани всього світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан

Президент Володимир Зеленський у відеозвернення привітав мусульман України з початком священного місяця Рамадан.

2 квітня всі мусульмани світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан. Зеленський зазначив, що цей місяць характеризують щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки.

Рамадан — місяць обов'язкового для мусульман посту, є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця Рамадан правовірні мусульмани в денний час відмовляються від прийому їжі, пиття, куріння та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 29 або 30 днів і залежить від місячного календаря. Піст починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана).

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У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину

У Запоріжжі комендантська година розпочнеться у суботу, 2 квітня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 4 квітня, о 5:00.

"Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону", — повідомили у Запорізькій ОДА.

На Полтавщині відновлюють продаж міцного алкоголю

З 2 квітня в Полтавській області відновлюється продаж міцного алкоголю з 12:00 до 18:00. Відповідне рішення прийняла Рада оборони області, щоб стимулювати економіку Полтавщини.

Алкоголь не продаватимуть військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів.

"Відновлення продажу алкоголю не означає, що війна закінчилася. Правоохоронці обороняють нашу державу, тому не повинні витрачати час на врегулювання конфліктів, які виникають через алкоголь", — зазначили в Полтавській ОВА.

"Укрзалізниця" призначила новий потяг з Харкова до Трускавця

З 2 квітня "Укрзалізниця" призначає потяг №21/22 сполученням Харків — Трускавець. Він курсуватиме через день, відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. З Трускавця потяг відправлятиметься о 16:00 і прибуватиме до Харкова о 10:48.

Команда Червоного Хреста спробує здійснити поїздку в Маріуполь

Сьогодні, 2 квітня, команда міжнародного гуманітарного руху Червоний Хрест знову спробує здійснити поїздку в одну з найгарячіших точок України — Маріуполь.

1 квітня організації не вдалося потрапити в місто, щоб забезпечити безпечний виїзд мирних жителів. Команда Червоного Хреста була вимушена повернутися в Запоріжжя.