Евакуація потягами, благодійний показ фільмів про Маріуполь та інші важливі події 29 квітня

Важливі події 29 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"
У п'ятницю, 29 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення. "Укрзалізниця" призначила 5 потягів, яку курсуватимуть, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Крім того, у Львові пройде благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"
"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 29 квітня
"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги, щоб вивезти українців з гарячих точок. На 29 квітня призначено 5 потягів.
Залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя та Покровська.
Графік потягів:
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.
У Львові організують благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!"
У п'ятницю, 29 квітня, у львівському Палаці Хоткевича відбудеться благодійний показ короткометражок "Маріуполь, я люблю тебе!". Вхід – за вільний внесок.
Перегляд розпочнеться о 18:30. Організатор – кіноклуб Lviv Film Commission. Виручені гроші передадуть маріупольцям, які врятувалися із блокади.
"Маріуполь, я люблю тебе" – це збірка короткометражних фільмів маріупольців у 2017-2021 роках. Це історії повсякденного життя, мрій та стосунків.
"Режисер Петро Армяновський, уродженець Донецька, розмовляє з маріупольцями у пошуках міста, яке він пам’ятає з дитинства. "Ма" Марії Стоянової — це діалог матері та дочки, знятий за допомогою аматорських телефонних кадрів перед обличчям війни. "Територія порожніх вікон" та "Діорама" уродженки Маріуполя Зої Лактіонової досліджують, як війна змінила обличчя міста", — повідомили на Facebook-сторінці Палацу Хоткевича.
Кінопоказ відбувається завдяки українській онлайн-платформі Takflix. Для перегляду короткометражок потрібно зареєструватися.
"Укрпошта" відкриває відділення у Бучі та Бородянці
29 квітня "Укрпошта" відкриє відділення у Бучі та Бородянці.
"Завтра (29 квітня. — Ред.) буде приємний день: ми відкриваємо наші відділення у Бучі та Бородянці", — написав гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.
Він також зазначив, що продовжує вести переговори з метою продовження роботи "Укрпошти" на тимчасово окупованих територіях, щоб українці, які перебувають там, могли отримувати від України пенсії та придбати продукти.
У межах Київського безпекового форуму пройде онлайн-дискусія щодо консолідації світової підтримки України
У п’ятницю, 29 квітня, Київський безпековий форум організує експертну дискусію в межах воєнного циклу "Боротьба за Україну", присвяченого обороні держави від агресії РФ та консолідації світової підтримки України.
У центрі уваги дві теми: посилення міжнародних санкцій проти Росії та підготовка плану економічної відбудови України
Серед питань, які обговорюватимуться:
- наскільки ефективно діє міжнародний санкційний режим проти Росії? Як обмежити та підірвати агресивний потенціал режиму Путіна? Що чекає Росію?
- що необхідно для повного енергетичного ембарго проти Росії?
- які пріоритети відновлення України? Як реалізувати план відбудови для України? Як бачимо наше майбутнє?
Узяти участь у дискусії зголосилися:
- Майкл Макфол, посол США в Росії у 2011-14 роках, директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету;
- Наталя Яресько, міністр фінансів України у 2014-16 роках;
- Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз України у 2014-21 роках;
- Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму;
- Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.