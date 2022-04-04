Евакуація потягами, траур за загиблими українцями у Молдові та інші важливі події 4 квітня

Важливі події 4 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 4 квітня, в Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок залізничим транспортом. Також сьогодні у Молдові оголосили траур за тими, хто загинув в нашій країні через війну, яку розпочала РФ.

"Укрзалізниця" евакуює людей з гарячих точок

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 4 квітня.

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Краматорськ:

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ — Львів.

Інші:

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14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

У Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби за загиблими в Україні на війні

У Молдові 4 квітня згадуватимуть українців, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Про це оголосила президентка країни Майя Санду.

Вона заявила, що її, як і весь світ, шокували звірства окупантів у Бучі. Молдова засуджує злочини проти людяності.

"Ми разом з усім світом шоковані різаниною в місті Буча під Києвом. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людяності, так само, як засуджує незаконну і неспровоковану війну, розпочату РФ проти України. 4 квітня 2022 року, оголошуємо національним днем жалоби в пам'ять про безневинно загублені життя в Україні за останні 39 днів", — написала президентка у Facebook.

РФ через свої звірства у Бучі сама скликає Радбез ООН

Росія скликає 4 квітня засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити звірства своєї армії на окупованих територіях Київської області.

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"Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі", — повідомляють прокремлівські ЗМІ.

Варто зазначити, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. Крім того, пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

"Укрпошта" відновлює приймання посилок в Сумах

У Сумській міській раді повідомили, що з 4 квітня "Укрпошта" відновить приймання посилок у Сумах.

"З 4 квітня ми починаємо приймати посилки у трьох відділеннях для відправки Україною і за кордон: 40003 Привокзальна 5, 40030 вул. Набережна р. Стрілка і 40035 вул. Івана Сірка, 7/2", — повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

4 квітня сполучення Чернігова з Києвом буде відновлено

З 10:00 4 квітня відновиться сполучення Чернігова з Києвом. Раніше його було припинено через те, що російські окупанти зруйнували міст через річку Десну. Це унеможливлювало звичний рух транспорту.

Проїзд буде здійснюватися трасою на Гончарівське (або старий київський шлях). Рух буде здійснюватись в обидва боки.

"Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі", — повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За словами Чауса, діятиме обмеження по вазі — до 5 тонн. Вантажі більшої ваги пропускати не будуть.