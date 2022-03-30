Евакуація з гарячих точок, розчищення Ірпіня, реєстрація для переселенців у "Дії" та інші важливі події 30 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів, а в "Дії" від сьогодні можна зареєструватися переселенцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

30 березня в Україні продовжуватиметься евакуація людей із гарячих точок. Вони матимуть змогу відправитись потягом у безпечні міста. Крім того, сьогодні для переселенців в Україні запрацює реєстрація через портал "Дія".

"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.

Евакуаційні рейси на 30 березня:

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів

Інші:

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14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні рейси на 30 березня:

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Перемишль

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

Словаччина:

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11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехія:

12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень

Для переселенців в Україні запрацює реєстрація через "Дію"

З 30 березня в Україні внутрішні переселенці, які залишили свої домівки через воєнні дії, отримають можливість реєструватися через портал "Дія".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував три програми для допомоги внутрішнім переселенцям:

мінімальну грошову щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн та виплати по 3 тис. грн на кожну дитину;

програму працевлаштування;

компенсації за комунальні платежі сім’ям, які приймають у себе вдома переселенців.

Крім того, у додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на відшкодування втраченого майна внаслідок війни Росії проти України.

В Ірпені почнуть шукати зниклих та евакуювати поранених

Мер Ірпеня Володимир Карпюк заявив, що з 30 березня в місті почнуть шукати зниклих внаслідок війни. Крім того, будуть евакуйовувати поранених з міста та ховати померлих.

"Всі заявки щодо Ірпеня прошу залишати за єдиним номером 0800750525. Водночас дуже прошу самостійно не їхати для цього в Ірпінь! У місті ще небезпечно!", — повідомив Карпюк.

У Запоріжжі та Запорізькому районі відновлюється дистанційне навчання

З 30 березня в освітніх закладах Запоріжжя та в громадах Запорізького району відновлюють навчання у дистанційному форматі. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Людмила Бухаріна.

Навчання буде здійснюватися за наявністю будь-яких доступних форм: синхронних та асинхронних.

Що стосується громад тимчасово окупованих територій, а саме Бердянського, Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів, там, згідно з наказом голови Запорізької ОВА, вимушені канікули продовжать до 1 травня.

Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів

Компанія Google запускає грантову програму для підтримки українських стартапів. Стартапи зможуть отримати до $100 000. Гроші можна отримати на умовах equity free (без продажу частки бізнесу).

Грантова програма від Google почне працювати з 30 березня. Податися зможуть стартапи, які фізично залишилися в Україні та мають українську реєстрацію.