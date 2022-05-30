Евакуацію з Луганської області зупинили – Гайдай назвав причини

Сергій Гайдай розповів про евакуацію з Луганської області. Фото: колаж "Сьогодні"

Офіційно евакуацію місцевих жителів з Луганської області зупинено. Це пов'язано з тим, що російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей. Внаслідок цього загинув французький журналіст

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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30 травня броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який готував матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска.

"Ми офіційно зупиняємо евакуацію", – заявив Гайдай.

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