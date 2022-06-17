Європа має покінчити з токсичною залежністю від РФ: головні заяви влади за 17 червня

Володимир Путін (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні 114-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат, глава Міноборони Олексій Резніков окреслив головні цілі, які стоять перед Україною у війні з агресором, а президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно покласти край залежності європейських країн від Російської Федерації.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 17 червня.

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Зеленський закликав Європу стати повністю незалежною від Росії

Росія багато десятиліть створювала видимість, що від її ресурсів залежить багато світових країн, тому Європа має раз і назавжди покінчити з цією токсичною залежністю від країни-агресора. З таким заявою президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників "Діалогу Преспанського форуму" – платформи, створеної урядом Македонії.

"Усі ми в демократичному світі зіткнулися з небаченою енергетичною кризою. Багато років Росія створювала враження, що нібито є надійним постачальником енергоресурсів. Але насправді їй вдалося зробити залежними від себе різні країни Європи. І тепер коли Росія вирішила воювати для підкорення європейських народів , вона використала цей енергетичний ланцюг першим. Спеціально спровокувала історично надвисокі ціни на газ. Спеціально обмежує постачання газу, шантажуючи і окремі країни, і Європу загалом. Порушує чинні контракти – вимагає оплати за газ у рублях та штучно обмежує обсяг поставок", – сказав Зеленський.

Резніков назвав три етапи у війні з Росією

Для якнайшвидшого припинення війни, яку розв'язала Росія, необхідні чітко злагоджені кроки, насамперед допомога наших міжнародних партнерів, а також деокупація та реінтеграція всіх українських територій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністра оборони України Олексій Резніков.

"Першочерговим завданням є припинення російського вторгнення, тому що російські злочинці знищують все на тимчасово захоплених ними територіях. Для цього нам потрібне швидке підкріплення за рахунок артилерії, танків, бронетехніки, підрозділів ППО тощо. Завдання другого етапу – вийти на розмежувальні та адміністративні лінії станом на 24 лютого. Це те, на чому ми зосереджені. Наша глобальна мета – деокупація та реінтеграція всіх українських територій у міжнародно визнаних кордонах", – написав Резніков.

Гайдай розповів, скільки людей перебувають на "Азоті" і чому

Залишити територію заводу "Азот", що знаходиться у Сєвєродонецьку, фізично неможливо через постійні обстріли з боку російських військових. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, зараз на території підприємства перебувають півтисячі людей, так само там є діти.

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. У укритті перебуває 568 людей, у тому числі 38 дітей. Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за повного припинення вогню", – розповів про ситуацію на заводі.

Також Гайдай зазначив, що зараз Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Генштаб повідомив про масштабні втрати РФ у живій силі та техніці

Російські військові за час вторгнення в Україну втратили вже понад 33 тисячі осіб особового складу, а також багато військової техніки. Лише за останню добу РФ втратила 7 танків, 2 літаки, 1 гелікоптер, 5 артилерійських систем. Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про втрати російської армії від дня повномасштабного вторгнення в Україну.

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Раніше ми повідомляли, що з Росії намагаються втекти тисячі доларових мільйонерів.

Також нагадаємо, Залужний показав, як воюють у теробороні: від охочих поповнити ряди немає відбою.