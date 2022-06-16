Європа не вимагатиме від України здачі територій в обмін на мир

Переговори виявилися вельми предметними / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз залишить за Україною право обирати момент вступу до мирних переговорів із Росією. Європа не ставитиме умови, на які Київ має піти поступки Москві, щоб припинилися активні військові дії на континенті.

Про це французький президент Еммануель Макрон заявив за підсумками зустрічі у Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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"Я вже запевняв президента Зеленського під час наших переговорів, що ми зробимо все необхідне, що в наших силах, щоб Україна сама могла обирати свою долю, сама могла робити вибір і саме Україна вирішуватиме, в який момент вона закінчуватиме війну, в якій момент сяде за стіл переговорів, і кожного разу, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я саме на це ставив: Україна вирішуватиме, на яких умовах вона вибудовуватиме мир. З моменту вашого обрання ви постійно робили все необхідне, щоб відстоювати мир і зробити все заради миру. І робили це сміливо", – сказав французький лідер.

Закінчив Макрон свій виступ перед пресою рядками із гімну України.

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