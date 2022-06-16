Євросоюзівський гамбіт? Радник глави ОП розповів, з чим приїхали Шольц, Макрон та Драґі до Києва

Драґі, Шольц та Макрон прибули на переговори з Зеленським. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вже у Києві. Ймовірно, вони проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, взамін політики будуть переконувати главу держави повернутися до переговори з Росією.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в своєму Telegram.

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"За моєю інформацією, Макрон, Шольц і Драґі везуть нам кандидатство в ЄС і... прохання повернутися в переговорний процес з Путіним", – написав Андрусів.

Політики вже в Україні

Зранку "Укрзалізниця" опублікувала фото з дипломатичного поїзда, в якому були Шольц, Макрон та Драґі.

"Для нас він (ранок. – Ред.) буде добрим, якщо трійка європейських лідерів так само злагоджено підтримає правильний висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС", – написали в пресслужбі УЗ.

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Макрон, Шольц та Драґі в поїзді. Фото: УЗ

Як проходила поїздка

Подробиці "подорожі" європейських лідерів розповіла італійська газета La Repubblica.

"Важкі портьєри з візерунками вісімдесятих, стільці, обведені жовтими ромбами. Непрозорий стіл. Телевізор втиснутий у важку дерев'яну шафу. Все тверезо, скромно, трохи занедбано, бо навколо війна і немає часу на деталі", — так описує видання інтер'єр поїзда.

Зовнішній вигляд політиків також пристосований до ситуації, він сформований привнесенням політики до справжнього поля війни. Еммануель Макрон у білій сорочці з коміром-стійкою. Маріо Драґі у светрі. Олаф Шольц у джинсах та чорній сорочці з короткими рукавами, яка вже не в моді.

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Дату поїздки офіційно не оголошували з міркувань безпеки.

Мета візиту європейських лідерів

Офіційно ціллю візиту політиків вважають демонстрацію підтримки України та спробу подолати критику з боку президента Зеленського за обмежене та повільне постачання зброї.

Візит важливий, оскільки відбудеться напередодні визначення Європейською комісією оцінки, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що 17 червня Європейська комісія оприлюднить свій висновок щодо статусу для України.

За словами посадовців, знайомих з цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, оголосить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС. Визнання України країною-кандидатом, зрештою, вимагає одностайного схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Офіційні особи та дипломати заявили, що принаймні три країни як і раніше виступають проти.

В останні тижні деякі лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, припустили, що було б корисніше надати Україні якийсь тимчасовий статус, який зміцнить її відносини з ЄС. Макрон сказав, що навіть якщо Україна буде визнана країною-кандидатом, відповідно до існуючих процедур приєднання Україні потрібно понад десять років, щоб приєднатися до блоку.

Раніше ми писали, чого чекати Україні від спільного візиту Шольца, Макрона і Драґі.

Нагадаємо сайт "Сьогодні" повідомляв, що Макрон назвав два варіанти закінчення війни в Україні.