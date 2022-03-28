Щодня війська РФ втрачають вбитими 510-530 військових – Подоляк

Подоляк назвав бої з окупантами дуже інтенсивними. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна потребує збільшення обсягів поставок снарядів у важкі та далекобійні артилерійські системи.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

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"Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію українських військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем", – написав він.

Війна в Україні