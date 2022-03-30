"Кінчені брехуни". Фейгін розкрив мобілізаційні плани Путіна та його оточення

Фейгін заявив, що президенту РФ не можна вірити, він постійно бреше / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін планує провести загальну мобілізацію, щоб поповнити ряди особового складу своїх військових, що знаходяться на території України. Про це російський адвокат та політичний діяч Марк Фейгін розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

"У полон 50% потрапляють призовники з різних місць, або псевдопризовники. Тобто він відслужив рік, йому кажуть "підписуй контракт". І чим він відрізняється від звичайного призовника, якщо він лише підписав контракт і його кинули в Україну? Якщо вони обмежаться просто призовом, від якого будуть ухилятися активно, то проблему вони не вирішать. Але Путін заявив, що загальної мобілізації не буде, вірити йому не можна, він брехун. Він якщо так каже, значить, плани обговорюються", – розповів Фейгін.

Також він зазначив, що весняний призов до РФ не вирішить проблему особового складу у війні з Україною.

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"Поточний призов на театрі воєнних дій проблеми не вирішить, бо там воюють призовники. Призовників спочатку не було і, як заявляв Путін, були контрактники, резервісти, вагнеровці", – сказав він.

Мобілізація в РФ

По всій території Росії з 1 квітня розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Бойовий армійський резерв країни"). Щоб приховати заходи щодо масової мобілізації, її проводитимуть одночасно із плановим призовом на термінову службу. Резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України.

Крім того, Росія у тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.