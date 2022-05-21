Росія залишить Фінляндію без газу, в Україні відпустять курс долара та інші події 21 травня

Фінляндія планує подати до суду на "Газпром", НБУ не обмежуватиме курс продажу валют. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 21 травня, російський "Газпром" повідомив фінську державну енергетичну компанію Gasum про припинення постачання газу. Крім того, Нацбанк України з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Росія 21 травня припинить постачання газу до Фінляндії

Російський "Газпром" повідомив фінську державну енергетичну компанію Gasum про припинення постачання газу з 21 травня, йдеться в повідомленні Gasum.

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Gasum 17 травня оголосила про відмову платити за газ у рублях, як того вимагає російська влада. У компанії також повідомили, що мають намір подати до арбітражу позов про перегляд контракту на постачання газу. Крім питання оплати в рублях, як мовиться в повідомленні, сторони мають інші розбіжності.

Банкам дозволили продавати валюту за будь-яким курсом

Нацбанк України з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Як йдеться у повідомленні НБУ, також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують із рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

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"Зняття обмежень на встановлення курсу, яким банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок більш стійким і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

НБУ також тимчасово знизив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 000 грн. в еквіваленті (раніше – 100 000 грн.).

З 21 травня проїзд у приватних Київських маршрутках подорожчає

З 21 травня проїзд у Київських маршрутках приватних перевізників подорожчає, натомість тарифи на маршрутах Київпастрансу залишаться без змін. Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та Київської області сайту Сегодня.

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З суботи 21 травня проїзд у більшості приватних маршрутках Києва та області коштуватиме 15 гривень.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", – розповів Ігор Моісеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Тарифи зростають через збільшення вартості бензину та його дефіциту. Крім того, подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. Водночас пасажиропотік зменшився, тому подорожчання проїзду – вимушений крок, розповів Моїсеєнко.