Франція вимагає дати чітку відповідь на загибель свого журналіста під Сєвєродонецьком

Уламки снарядів пробили броню машини та влучили в Фредеріка Леклерка-Імхоффа. / Фото: Колаж: Сьогодні

Франція вимагає провести розслідування загибелі свого журналіста Фредеріка Леклерка-Імхоффа, якого було вбито біля Сєвєродонецька. Журналіст 30 травня потрапив під обстріл, коли їхав в автомобілі для евакуації мирних жителів

Про це заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна.

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Вона зазначила, що її "глибоко шокує" смерть журналіста BFM, убитого під час висвітлення української операції з евакуації під Сєвєродонецьком.

"Я засуджую це вбивство і висловлюю співчуття її сім'ї та колегам. Франція вимагає, щоб якнайшвидше було проведено прозоре розслідування, щоб пролити світло на обставини цієї трагедії", – заявила міністр.

Вона також зазначила, що Франція підтверджує свою постійну і рішучу відданість у всьому світі свободі преси та захисту журналістів та всіх тих, чиї висловлювання сприяють вільній інформації та громадським дискусіям.

Що відомо про загибель журналіста

30 травня броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей із Луганської області та потрапив під ворожий обстріл. Уламки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення у шию отримав акредитований французький журналіст, що готував матеріал про евакуацію. Патрульного поліцейського врятувала каска.

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Після цього голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що евакуацію мирних жителів у Луганській області офіційно припинено.

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