ФСБ намагається приховати пересування військ РФ у Білорусі – ГУР

Від'єднання користувачів від інтернету в Білорусі скоординовані спеціальними службами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі вимикають інтернет, щоб приховувати інформацію про пересування російських окупаційних військ на території країни.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки МО України.

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Яка ситуація

У розвідці заявили, що перше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку Білорусі до інтернету було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця в доступі були обмежені цілі регіони країни.

"За оцінками воєнної розвідки України, від'єднання користувачів від мережі інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином КДБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації в соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки", – йдеться в повідомленні.

Також ГУР повідомило, що аномалії в доступі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що "підтверджено інформацією з інших джерел".

Нагадаємо, Головне управління розвідки також розповіло, що російські військові нищать медичну інфраструктуру на окупованих територіях. Громадяни, які там залишаються, фактично відрізані від медичних послуг.

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