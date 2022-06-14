Гайдай: Окупанти масово гинуть на вулицях Сєвєродонецька

Російські окупанти ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти масово гинуть у боях на вулицях Сєвєродонецька, але їхнє командування продовжує підвозити все нових і нових "майбутніх кульків".

Про це повідомив у Telegram-каналі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Що відбувається

За його словами, на Сєвєродонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у Кремінну – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.

"За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, намагається закріпитися в центральній частині міста. Тривають важкі бої, українські захисники б‘ються за кожен сантиметр обласного центру. Живих орків ще надто багато, але це питання часу", – розповів Гайдай.

Водночас керівник Луганської ОВА зазначив, що окупанти за допомогою артилерії безперервно нищать українські населені пункти цілодобово. Зараз фокус уваги рашистів – це Сєвєродонецька промзона, яку потужно обстрілюють з великого калібру.

"Системно прилітає по "Азоту", де в укриттях перебувають 500 цивільних, та сусідньому "Склопластику", – сказав він.

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Сєвєродонецьк. Фото – t.me/serhiy_hayday.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня:

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Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили відео, на якому видно, як ЗСУ знищили "Гради", з яких окупанти били по Сєвєродонецьку. Водночас зазначається, що у Сєвєродонецьку армія РФ зазнала величезних втрат під час проведення наради в БК Хіміків.