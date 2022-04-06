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Гайдай: Окупанти обстрілюють Луганщину – горять багатоповерхівки, ТЦ та гаражі

Софія Ковнір
6 квітня, 15:28
Рятувальники гасять полум'я та розбирають завали. Кількість жертв встановлюється

Сергій Гайдай повідомив про обстріли Луганщини. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти 6 квітня обстріляли артилерією Сєвєродонецьк. Нині у місті палають 10 багатоповерхівок. Кількість жертв встановлюється.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

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"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", – розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти також обстріляли цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок у Рубіжному.

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Окупанти знову обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

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Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганщини 51 раз за день

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганщини 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.

"4 квітня поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.

За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.

"Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", – додав Гайдай.

Як зазначив голова Луганської ОВА, рятувальники та поліцейські області працюють у посиленому режимі, документуючи факти ворожих воєнних злочинів, виявляють мародерів та патрулюють вулиці.

"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та у віддалення бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.

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