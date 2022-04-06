Гайдай: Окупанти обстрілюють Луганщину – горять багатоповерхівки, ТЦ та гаражі

Сергій Гайдай повідомив про обстріли Луганщини. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти 6 квітня обстріляли артилерією Сєвєродонецьк. Нині у місті палають 10 багатоповерхівок. Кількість жертв встановлюється.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині. Рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Стосовно кількості жертв буде повідомлено окремо", – розповів Гайдай.
Він додав, що окупанти також обстріляли цех одного із заводів у Лисичанську та житловий будинок у Рубіжному.
Окупанти знову обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганщини 51 раз за день
Російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганщини 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.
"4 квітня поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", – написав губернатор.
За його словами, під ворожий обстріл потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте та Новодружеськ.
"Внаслідок обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", – додав Гайдай.
Як зазначив голова Луганської ОВА, рятувальники та поліцейські області працюють у посиленому режимі, документуючи факти ворожих воєнних злочинів, виявляють мародерів та патрулюють вулиці.
"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш уразливим верствам населення та у віддалення бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у Новодружеську потрапила евакуаційна колона – було пошкоджено один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.