Гайдай спростував брехню рашистів про окупований Лисичанськ (відео)

Російські загарбники підходять до Лисичанська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму вечірньому зведенні за сьогодні, 30 червня, повідомив, що всередині Лисичанська боїв немає, а саме місто не оточене російськими загарбниками.

Про це він розповів на своїй сторінці в Telegram.

Реклама

Що відбувається

За його словами, росіяни підходять до Лисичанська з різних боків, але саме місто не оточене.

"Рашисти звітують, що контролюють ледь не половину міста, і що Лисичанськ оточений. Це брехня", – заявив Гайдай.

Водночас евакуація з міста поки неможлива через потужні обстріли:

"Просимо людей залишатися в укриттях. Під‘їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами".

Реклама

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко опублікував відео, на якому видно, як Збройні сили України вдарили по позиціях російських окупантів на Луганщині. Також британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.