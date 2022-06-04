Гайдай розповів, як іде битва за Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку / Фото: Колаж: Сьогодні

У ключовому для російських окупантів місті Сєвєродонецьку на Луганщині продовжуються вуличні бої. Російські військові зазнають величезних втрат. Про це в Telegram – каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни зазнають втрат, посилюються, але продовжують штурмувати місто. Ворог отримав посилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу.

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Також він зазначив, що окупанти ще раз намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст, що у Гірській громаді внаслідок обстрілу загинуло четверо людей.

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Незабаром голова Луганської ОВ Сергій Гайдай на телемарафоні розповів, що таким чином окупанти намагаються відрізати українським силам шляхи постачання.

За словами Гайдая, у місті Гірське вчора від обстрілу російською армією загинула мати з дитиною, ще одна людина загинула у Золотому.

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За добу у Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти пошкодили 6 багатоповерхівок. У Гірському – 8 будинків, у Новоіванівці – 7, у Врубівці – 6. Є руйнація житлового фонду у Метьолкіному.

Втрати окупантів у Сєвєродонецьку

У місті відчутних втрат зазнали навіть "кадировці", які зазвичай не воюють на передньому плані.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0. повідомив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 червня.