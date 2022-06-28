Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня"

Сергій Гайдай заявив, що РФ використовує на Донбасі танки Т-62 / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62. На околицях Лисичанська йдуть бої, місто щодня піддається потужним обстрілам.

Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

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"У нас залишився останній оплот області – це місто Лисичанськ. Зараз там ідуть з різних боків важкі бої. Російська влада кинула багато резервів, техніки, особового складу для того, щоб у максимально стислі терміни захопити місто. На околицях міста з обох боків ідуть дуже потужні й запеклі бої. Терміни вже ніякі не називають росіяни, тому що як тільки вони називають якісь терміни, то нічого не відбувається", – повідомив він.

Гайдай зазначив, що Росія переходить до улюбленої своєї практики ведення війни – "вони просто знищують все, обстрілюють".

"У нас постраждали люди, які прийшли по воду. Майже 10 людей загинули, до 30 поранені, поранення важкі. Обстріл проводився "Ураганом" з касетними набоями... У нас був обстріляний центр приймання гуманітарних вантажів, побита техніка, водій поранений, але, слава богу, всі живі. Вони навмисно намагаються перерізати доступ гуманітарних вантажів і якоїсь допомоги для жителів Лисичанська", – розповів глава ОДА.

За його словами, дуже потужні обстріли йдуть з усіх напрямків – "ситуація, коли я говорю не про евакуацію (мирних жителів. – Ред.), а про те, щоб люди залишались в укриттях і таким чином рятували собі життя".

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Як підкреслив Гайдай, на захисників Лисичанська "кинута вся російська орда, яка там є – особовий склад, техніка".

"Техніку використовують, до речі, вже навіть не Т-64, а Т-62. Це навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Але 10 танків – це все одно 10 танків, навіть якщо вони застарілі. Кидають стару техніку. Це говорить про те, що навіть у такій величезній країні, як РФ, все одно закінчуються резерви", – сказав він.

Росія обстрілює Лисичанськ касетними боєприпасами

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше розповів, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку, під постійними обстрілами.

"Вчора був приліт "Урагану". Причому це касетний "Ураган", прилетіла ракета, яка розкрилася на багато частин і потім ще завдавала вражаючої дії", – повідомив Гайдай.

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Глава Луганської ОВА відзначив характер поранень від касетних боєприпасів – з 21 пораненого у Лисичанську 27 червня багатьом довелося ампутувати кінцівки.