Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня"

Сергій Гайдай заявив, що РФ використовує на Донбасі танки Т-62 / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські загарбники кинули на захоплення міста Лисичанська Луганської області великі резерви. Окупанти використовують навіть давно застарілі радянські танки Т-62. На околицях Лисичанська йдуть бої, місто щодня піддається потужним обстрілам.
Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.
"У нас залишився останній оплот області – це місто Лисичанськ. Зараз там ідуть з різних боків важкі бої. Російська влада кинула багато резервів, техніки, особового складу для того, щоб у максимально стислі терміни захопити місто. На околицях міста з обох боків ідуть дуже потужні й запеклі бої. Терміни вже ніякі не називають росіяни, тому що як тільки вони називають якісь терміни, то нічого не відбувається", – повідомив він.
Гайдай зазначив, що Росія переходить до улюбленої своєї практики ведення війни – "вони просто знищують все, обстрілюють".
"У нас постраждали люди, які прийшли по воду. Майже 10 людей загинули, до 30 поранені, поранення важкі. Обстріл проводився "Ураганом" з касетними набоями... У нас був обстріляний центр приймання гуманітарних вантажів, побита техніка, водій поранений, але, слава богу, всі живі. Вони навмисно намагаються перерізати доступ гуманітарних вантажів і якоїсь допомоги для жителів Лисичанська", – розповів глава ОДА.
За його словами, дуже потужні обстріли йдуть з усіх напрямків – "ситуація, коли я говорю не про евакуацію (мирних жителів. – Ред.), а про те, щоб люди залишались в укриттях і таким чином рятували собі життя".
Як підкреслив Гайдай, на захисників Лисичанська "кинута вся російська орда, яка там є – особовий склад, техніка".
"Техніку використовують, до речі, вже навіть не Т-64, а Т-62. Це навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Але 10 танків – це все одно 10 танків, навіть якщо вони застарілі. Кидають стару техніку. Це говорить про те, що навіть у такій величезній країні, як РФ, все одно закінчуються резерви", – сказав він.
Росія обстрілює Лисичанськ касетними боєприпасами
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше розповів, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку, під постійними обстрілами.
"Вчора був приліт "Урагану". Причому це касетний "Ураган", прилетіла ракета, яка розкрилася на багато частин і потім ще завдавала вражаючої дії", – повідомив Гайдай.
Глава Луганської ОВА відзначив характер поранень від касетних боєприпасів – з 21 пораненого у Лисичанську 27 червня багатьом довелося ампутувати кінцівки.
"Росія розкидає за допомогою обстрілів по території Лисичанська так звані "пелюстки". Це маленькі протипіхотні міни, наступивши на яку або спробувавши підняти... там не така велика ймовірність, що людина загине, але кінцівку відірве – руку, ногу, стопу. Проблема колосальна", – сказав він.