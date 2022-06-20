Гайдай розповів про перебіг важких боїв у Сєвєродонецьку

Сергій Гайдай заявив про вкрай тяжку ситуацію. / Фото: Колаж: Сьогодні, Newsroom,

У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами тривають вже у промзоні. Українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай під час телемарафону в ефірі "Україна 24".

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Що відбувається

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області. Вони накопичили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", – зазначив він.

Крім цього, за словами Гайдая, рашисти наступають уздовж траси Лисичанськ – Бахмут. Ближні до неї населені пункти перебувають під постійними обстрілами.

Також цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо.

"Українські захисники не перебувають в оточенні, ба більше – завдають суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. Пропагандистські новини про якісь "ультиматуми" – маячня", – сказав голова ОВА.

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Раніше Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти взяли під контроль Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Бої тривають у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

В ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк.