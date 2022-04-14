ДБР затримало лідера ОПЗЖ у Маріуполі за співпрацю з РФ – це колишній чоловік Поклонської

Затримано колишнього чоловіка Наталії Поклонської. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань затримало керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії. Ним виявився Володимир Клименко – колишній чоловік "експрокурорки Криму" Наталії Поклонської, яка була однією з головних постатей під час анексії Криму РФ.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Подробиці затримання

Володимир Клименко пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя".

Політик став рупором Кремля на сході – виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.

Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

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"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", – наголосили у ДБР.

Працівники ДБР знайшли Клименко на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Зрадницю Поклонську помітили на Херсонщині – на неї оголосили сафарі

"Експрокурор Криму" Наталія Поклонська помічена у Херсонській області. Вона їздить туди разом із російськими окупантами, які воюють проти українців. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами нардепа, поки співучасники Поклонської зривають евакуацію в Сумах та Маріуполі, вона "ліпить із себе великого філантропа".