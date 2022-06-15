Генерал Марченко назвав терміни, коли Україна розпочне контрнаступ

Дмитро Марченко розповів, коли ЗСУ зможуть звільнити захоплені території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників, а також звільнення захоплених територій до кінця літа. Це відбудеться за умови надання Україні всього необхідного озброєння.

Про це Марченко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа. Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати", – заявив він.

За словами Марченка, він ніколи не думав, що ми вистоємо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві.

"Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло", – зазначив генерал-майор.

Він додав, що у питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через військові злочини російських загарбників. Але Україна отримала унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє вільної країни.

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Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому щойно обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Щойно обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а також на південь України.