Генерал ЗСУ Маломуж розкрив план РФ щодо знищення власних солдатів

Генерал розповів, що за планом у росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони повідомляє, що російські окупанти планують атакувати Харків та українські війська у зоні ООС. Військові адміністрації закликають мирних жителів цих областей, поки є така можливість евакуюватися. А в цей час РФ позбавляється м'ясників з Бучі.

Про це розповів генерал української армії Микола Маломуж в ефірі "Україна24" на YouTube-каналі.

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"Насамперед я хочу сказати, що росія стратегічно програла – і у військовому форматі, і в геополітичному і навіть у духовно-філософському, що вона хотіла нав'язати російський світ тут і свої порядки. Тобто це провал і зараз ми збираємо докази про їхні злочини, про зґвалтування, про тортури, про вбивства, про вкатування в землю людей... Це вже конкретні юридичні факти... Але росія програла щодо того, що вона не матиме майбутнього...Тепер уже однозначно вважають росію ворогом, злодієм, іншого вже формату не буде. Це найбільша оцінка та покарання історії", – сказав Маломуж.

За його словами, другий формат, закапування України, як передбачалося від 3 до 14 днів – Києва, Одеси та інших міст – не вдалося.

"Путін зараз прикривається, що все за планом. Нічого не за планом. Я прямо скажу, як керівник розвідки, який володіє інформацією... Вони давно хотіли захопити Україну політично чи такими ситуаціями, як сьогодні, за допомогою використання військ. Вони думали, що легко пройшлися Кримом, частково легко пройшлися Донбасом із втратами, це була стратегія спрацьована на знищення України. Це ми вже бачимо за конкретними фактами, за їхньою ідеологією, за виступами Путіна", – говорить в ефірі генерал.

Він пояснив, для чого сьогодні використовують резерви, які переміщуються з Бучі, Ірпеня, Гостомелю, східних регіонів з-під Сум.

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"Для чого? Для того, щоб ці люди, які мають уже досвід, вимазані повністю кров'ю. Вони скоїли величезний злочин, їм уже нема чого втрачати. І найголовніше, вони повністю залежать від керівництва росії... Вони перегрупуються і кидатимуть їх на найгарячіші напрями, щоб все ж таки відвоювати частини Донбасу, Луганської області...", – додав він.

Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Вся лінія державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі.

"Прийде час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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