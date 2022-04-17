Генерали РФ не погоджуються на наступ в Україні — голова ГУР

Буданов розповів, чому серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій/Фото: колаж: "Сьогодні"

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, оскільки бояться загинути на полі бою.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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Що сказав Будинок?

"Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі – ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня – ред.). Але я вам, скажу так – нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу. У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ – ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що російські генерали побоюються зазнати репресій у разі невдач.

Нині максимальна концентрація військових засобів окупантів концентрується в околицях міста Ізюм у Харківській області. Буданов додав, що в української розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі. За його словами, чисельність підрозділів росіян залишається такою самою.

Крім того, він не підтвердив інформацію, яку поширювали російські пропагандистські ресурси й Міністерство оборони РФ, буцімто в небі над Одесою 16 квітня системи ППО росіян збили український транспортний літак із західною зброєю.

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Українська розвідка має дані, що в російських окупантів вичерпуються запаси високоточних ракет. Через санкції в окупантів немає можливості налагодити виробництво таких ракет.

Канцлер Австрії розповів про переговори з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що лідер РФ упевнений, що виграє війну проти України.

Негаммер підкреслив, що він не може повністю пояснити мотиви Володимира Путіна. Водночас зазначив, що російський лідер має "власну військову логіку", додавши, що той "направив мені чіткі сигнали про свої побоювання, і що він, здавалося, мав повне уявлення про те, як розгортаються події".

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