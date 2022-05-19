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Генштаб назвав напрямок, який окупанти намагаються посилено знищити

Софія Ковнір
19 травня, 19:13
Загарбники застосовують авіацію, артилерію та міномети

Окупанти хочуть атакувати Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 19 травня російські окупанти зосередили основні зусилля на Донецькому напрямку. Загарбники застосовують авіацію, артилерію та міномети. Також ворог обстрілює Сумську область.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території республіки Білорусь.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА.

  • Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

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  • На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

  • Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

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  • На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

  • В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

  • Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року – Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

  • На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

  • На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

  • На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

  • На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Під прикриттям вогню мінометів та ствольної артилерії продовжував заходи інженерного обладнання позицій. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.

  • В Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка змін не зазнала.

  • Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.

  • На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України.

  • Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

Окупанти обстрілюють населені пункти України. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ вибили окупантів ще з одного села на Харківщин

Ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили селище Дементіївку, яке розташоване у Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу.

"На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії продовжуються", – сказано у зведенні Генштабу.

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