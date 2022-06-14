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Генштаб назвав напрямок, який став пеклом для окупантів

Інна Собора
14 червня, 09:26
За добу росіяни втратили близько 200 осіб живої сили

Окупанти несуть втрати на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти зазнають великих втрат у війні проти українських захисників. За останню добу ліквідовано ще 200 росіян. Найбільше окупантів полягло на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1434 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
  • артилерійських систем – 721 (+3) од,
  • РСЗВ – 229 (+3) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
  • крилатих ракет – 125 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Раніше ми повідомляли, що росіяни не припиняють наступу на сході України. Зокрема, на Донбасі окупанти готуються розвивати наступ у напрямку Слов'янська та намагаються просуватися в бік Бахмута. Крім того, до Сєвєродонецька підтягують додаткові сили.

Також ми писали, що Збройні сили України підходять до Херсона. Вони вже за 10 кілометрів від міста. І обіцяють незабаром звільнити окуповані росіянами території.