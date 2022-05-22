Генштаб: Окупанти примовкли на трьох напрямках, але штурмують оборонців на Донеччині

Російські окупанти штурмують українські війська на Донеччині. / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ, Ракурс

Російські окупанти не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні та завдають ракетні й авіаційні удари по території України.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Водночас із території Білорусі залишається загроза ракетно-авіаційних ударів.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. У Генштабі заявили, що окупанти намагаються запобігти переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони. Продовжують обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

"На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури в районі населеного пункту Куп’янськ", – йдеться в повідомленні.

Однак на Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив, хоча і посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях. Водночас на Слов’янському напрямку основні зусилля окупантів були зосереджені на створенні умов для відновлення наступу – зокрема, продовжили обстріли населених пунктів на лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

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"На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони", – вказали в Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів намагалися вести наступ, щоб захопити Олександрівку, але успіху не мали. З мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії окупанти намагалися поліпшити тактичне розміщення своїх підрозділів – зокрема, вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків. На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони", – заявили в штабі.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою – особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеній бойовій готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

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У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання для ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

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Нагадаємо, з початку широкомасштабного російського вторгнення армія РФ втратила понад 29 тисяч своїх військових. За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, також було знищено 9 танків та 1 вертоліт.

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